Вестник Кавказа

Архыз продлит катания до мая

Архыз продлит катания до мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Благоприятные погодные условия позволили продлить зимний сезон на курорте "Архыз" до начала мая.

Любители активного отдыха смогут покататься на горных лыжах и сноубордах на курорте "Архыз" до 1 мая. Такую информацию озвучили в пресс-службе компании "Мантера".

"Благоприятные погодные условия и усовершенствованная система оснежения трасс позволили продлить сезон катания на целый месяц — до 1 мая"

 - пресс-служба "Мантера"

Отмечается, что в этом году туристический поток на курорт вырос на 10%. По итогам трех месяцев этого года "Архыз" посетили свыше 620 тыс гостей. Большая часть из них приезжала сюда, чтобы прокатиться на снежных склонах.

Администрация курорта ожидает, что за счет продления катаний, турпоток на курорт продолжит расти. 

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