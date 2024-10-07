Ставропольский край и Кения проведут обменные бизнес-миссии

Ставропольский край и Республика Кения договорились о проведении бизнес-миссий. Высокая заинтересованность наблюдается в части в расширения поставок продовольствия и удобрений.

Ставрополье и Кения на пороге значительных изменений в сфере экономического сотрудничества: страны планируют начать обменные бизнес-миссии. Это событие говорит о взаимной заинтересованности в укреплении торговых связей, особенно в сферах агрономии и туризма.

«Посол Кении в России Питер Мутуку Матуки заинтересован в том, чтобы расширять различные программы обмена именно в направлении бизнес-миссий. Высокая заинтересованность у коллег в расширении поставок продовольствия, удобрений»

– директор Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов

Ставропольский край славится своими сельскохозяйственными традициями и разнообразием продукции. Здесь располагаются обширные угодья, которые благоприятны для развития агрономии.

Кения, в свою очередь, испытывает острую нехватку продовольствия. Согласно данным Всемирной продовольственной программы, более 3 млн кенийцев страдают от нехватки продовольствия. В этом контексте установка на импорт высококачественной продукции из Ставрополья представляется не только актуальной, но и необходимой.

Одной из ключевых тем обсуждения становится вопрос поставок удобрений. Ставрополье производит широкий ассортимент химических и органических удобрений, что делает его одним из важных игроков на этом рынке. С учетом увеличения сельскохозяйственного производства в Кении, местные фермеры нуждаются в качественных удобрениях для повышения урожайности.