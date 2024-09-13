Вестник Кавказа

Африка заинтересовалась удобрениями из Ставропольского края

Вагон с минеральными удобрениями
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье начнет экспортировать удобрения в Юго-Восточную Африку. Наибольший интерес выразили производители из Республик Кения и Мозамбик, в которых преобладающая часть экономики приходится на сельское хозяйство.

Страны Юго-Восточной Африки заинтересовались закупками удобрений, которые производятся в Ставропольском крае. Наибольший интерес выразили власти Кении и Мозамбика. Учитывая, что в этих республиках сельское хозяйство является основным двигателем экономики, экспорт удобрений из Ставрополья имеет не только экономическую, но и стратегическую значимость.

«Отмечу особую значимость экспорта минеральных удобрений для Республик Кения и Мозамбик, в которых преобладающая часть экономики приходится на сельское хозяйство. Сейчас прорабатывается вопрос реверсивных бизнес-миссий для развивающихся стран, так как Ставрополье является одним из регионов – лидеров в сельском хозяйстве, с богатой аграрной историей и передовым опытом. На сегодняшний день край экспортирует продукцию в 70 стран мира»

– глава Минэкономразвития региона Денис Полюбин

Стоит отметить, что минеральные удобрения, которые планируется экспортировать из Ставрополья, содержат важнейшие питательные элементы: азот, фосфор и калий. Эти элементы играют ключевую роль в развитии растений и их жизненных циклах. В Кении и Мозамбике, где часто наблюдается неравномерное распределение осадков, применение удобрений может стать решающим фактором для получения стабильного урожая.

В свою очередь Ставропольский край обладает обширными запасами минеральных ресурсов и развитыми промышленными мощностями для их переработки. На данный момент Ставрополье составляет значительную долю в производстве удобрений на российском рынке. Также, по словам экспертов отрасли, есть возможности для интенсивного роста экспорта в другие страны, включая государства Юго-Восточной Африки. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополье удваивает урожай винограда

Ставрополье удваивает урожай винограда

Аэропорт Ставрополя обзаведется новым терминалом в ноябре

Аэропорт Ставрополя обзаведется новым терминалом в ноябре

Актриса из Ставрополя получила награду международного фестиваля

Актриса из Ставрополя получила награду международного фестиваля

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Мужчина на параплане рухнул на Ставрополье

Мужчина на параплане рухнул на Ставрополье

Новые трамваи обойдутся Пятигорску в 400 млн

Новые трамваи обойдутся Пятигорску в 400 млн

Стеклотарный завод получит денежные вливания на Ставрополье

Стеклотарный завод получит денежные вливания на Ставрополье

Сезон фонтанов продлили в Железноводск

Сезон фонтанов продлили в Железноводск

Моноспектакль &quot;Мой Лермонтов&quot; пройдет в Пятигорске

Моноспектакль "Мой Лермонтов" пройдет в Пятигорске

РЖД свяжет Калининград и Минеральные Воды

РЖД свяжет Калининград и Минеральные Воды

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы