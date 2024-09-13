Африка заинтересовалась удобрениями из Ставропольского края

Ставрополье начнет экспортировать удобрения в Юго-Восточную Африку. Наибольший интерес выразили производители из Республик Кения и Мозамбик, в которых преобладающая часть экономики приходится на сельское хозяйство.

Страны Юго-Восточной Африки заинтересовались закупками удобрений, которые производятся в Ставропольском крае. Наибольший интерес выразили власти Кении и Мозамбика. Учитывая, что в этих республиках сельское хозяйство является основным двигателем экономики, экспорт удобрений из Ставрополья имеет не только экономическую, но и стратегическую значимость.

«Отмечу особую значимость экспорта минеральных удобрений для Республик Кения и Мозамбик, в которых преобладающая часть экономики приходится на сельское хозяйство. Сейчас прорабатывается вопрос реверсивных бизнес-миссий для развивающихся стран, так как Ставрополье является одним из регионов – лидеров в сельском хозяйстве, с богатой аграрной историей и передовым опытом. На сегодняшний день край экспортирует продукцию в 70 стран мира»

– глава Минэкономразвития региона Денис Полюбин

Стоит отметить, что минеральные удобрения, которые планируется экспортировать из Ставрополья, содержат важнейшие питательные элементы: азот, фосфор и калий. Эти элементы играют ключевую роль в развитии растений и их жизненных циклах. В Кении и Мозамбике, где часто наблюдается неравномерное распределение осадков, применение удобрений может стать решающим фактором для получения стабильного урожая.

В свою очередь Ставропольский край обладает обширными запасами минеральных ресурсов и развитыми промышленными мощностями для их переработки. На данный момент Ставрополье составляет значительную долю в производстве удобрений на российском рынке. Также, по словам экспертов отрасли, есть возможности для интенсивного роста экспорта в другие страны, включая государства Юго-Восточной Африки.