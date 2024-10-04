В России возросло число жителей, которые копят "на черный день"

Все больше россиян откладывают деньги "на всякий случай". В 2024 году такие накопления делает почти половина тех, кто в принципе имеет сбережения.

На что откладывают деньги россияне? Опрос показал, что около половины респондентов копят "на черный день".

"Самая популярная цель накоплений - "на всякий случай, про запас", то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49%"

– данные исследования

В прошлом году на "черный день" средства откладывали 42% опрошенных.

Количество россиян, которые копят на "черный день" выросло, при этом на пенсию и старость теперь средства откладывает меньшее количество граждан.

Сбережения ради крупных покупок по-прежнему делают 18% опрошенных, также 9% респондентов заявили, что копят на образование детей.

Опрос был проведен компанией по управлению активами Anderida Financial Group, передает РИА Новости.