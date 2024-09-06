Короткая рабочая неделя в России - как отдыхаем в ноябре?

В начале ноября в связи с праздником День народного единства россиян ждет короткая рабочая неделя. Какой день станет выходным для жителей России?

Ноябрь отметится в России четырехдневной рабочей неделей. Из производственного календаря на текущий год следует, что понедельник 4 ноября будет праздничным выходным. Таким образом, россияне отдохнут 3 и 4 ноября. После этого начнется короткая, четырехдневная рабочая неделя - со вторника по пятницу.

При этом предшествующая празднику неделя станет шестидневной, в субботу 2 ноября в РФ будет рабочий день, который как предпраздничный объявлен сокращенным.

До конца года других праздников и коротких рабочих недель в стране не будет. Рабочий год в стране официально завершится 28 декабря, после чего стартуют новогодние праздники.