Праздник урожая в Абхазии перенесли на 3 ноября

В Абхазии назвали новую дату празднования фестиваля урожая в 2024 году. Он пройдет 3 ноября в селе Лыхны, где будет представлена продукция местных фермеров.

Традиционный праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта в Абхазии назначили на 3 ноября, передал заместитель руководителя администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

Фестиваль урожая проходит в населенном пункте Лыхны каждый год с 1984 года. В этом году праздник будет юбилейным.

Участники фестиваля – все населенные пункты Гудаутского района Абхазии и Новый Афон. В 2023 году к празднованию присоединились фермеры из Карачаево-Черкессии. Они выставляют домашнюю продукцию – фрукты и овощи, молочные продукты и сыры, а также изделия ручной работы.

Гости праздника могут принять участие в спортивных мероприятиях: стрельбе из лука и конном футболе. Также они могут посетить концерты местных артистов.