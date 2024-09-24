Вестник Кавказа

Праздник урожая в Абхазии перенесли на 3 ноября

Праздник урожая в Абхазии перенесли на 3 ноября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии назвали новую дату празднования фестиваля урожая в 2024 году. Он пройдет 3 ноября в селе Лыхны, где будет представлена продукция местных фермеров.

Традиционный праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта в Абхазии назначили на 3 ноября, передал заместитель руководителя администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

Фестиваль урожая проходит в населенном пункте Лыхны каждый год с 1984 года. В этом году праздник будет юбилейным.

Участники фестиваля – все населенные пункты Гудаутского района Абхазии и Новый Афон. В 2023 году к празднованию присоединились фермеры из Карачаево-Черкессии. Они выставляют домашнюю продукцию – фрукты и овощи, молочные продукты и сыры, а также изделия ручной работы.

Гости праздника могут принять участие в спортивных мероприятиях: стрельбе из лука и конном футболе. Также они могут посетить концерты местных артистов.

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