Вестник Кавказа

Праздник урожая в Абхазии 2024: почему стоит поехать в Лыхны

Мария Уткина
Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
13 октября в Лыхны пройдет осенний праздник урожая, в котором примут участие не только абхазские аграрии, но и представители из Карачаево-Черкесии. Расскажем, что такое Лыхны и где находится, когда там праздник урожая, как добраться в Лыхны и что там посмотреть.

Что такое Лыхны?

Лыхны - это самое крупное абхазское село, которое было столицей Абхазского княжества в XIX веке. Его история насчитывает 1,5 тысячи лет. Лыхны также был центром одной из исторических областей Абхазии - Бзыпын.

В честь села было названо вино Лыхны, производимое из местной вариации сорта винограда Изабелла. Вино это красное полусладкое крепостью 9-11 градусов с содержанием сахара 3-5 %. Вино разливают по бутылкам 0.75 л на заводе “Вина и воды Абхазии” уже более 60 лет. Позже линейка Лыхны расширилась игристыми напитками (брютом, розовым и белым полусладкими).

Виноград
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Лыхны?

Лыхны расположено в Гудаутском районе Абхазии. От центра города Гудаута Лыхны находится на расстоянии всего 5 км, от Нового Афона - 21 км, от Гагры - 38 км, от Пицунды - 43 км, от Сухума - 47 км. Село Лыхны выступает центром Лыхненской сельской администрации, которая включает 9 сел.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в Абхазии праздник урожая?

Праздник урожая в Абхазии проходит каждую осень на Лыхненской поляне с 1984 года. В 2024 году празднество состоится 13 октября. Но эта дата плавающая, например, в прошлом году праздник урожая в Лыхны состоялся в середине ноября.

Псырцха
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Лыхны?

  • Удобнее всего до достопримечательностей Лыхны добираться через Гудауту. От города нужно двигаться на север, доехать до Лыхны оттуда можно за 10 минут на такси по улице Независимости, пешком идти час. Общественный транспорт до Лыхны из Гудауты если и ходят, то очень редко.
  • До самой Гудауты можно доехать на автобусах или маршрутках из многих городов и сел Абхазии. До Гудауты можно доехать на поезде, идущем в Сухум из Москвы примерно за 1,5 дня. Цены стартуют от 5 тысяч рублей в плацкарте в одну сторону. Если ехать уже из Адлера, то длительность путешествия сократится до 4 часов, а цена - до 1300 рублей.
  • Кроме того, Лыхны входит во многие экскурсионные маршруты по Абхазии. Групповые обзорные экскурсии подешевле заезжают в Лыхны ненадолго, входит село и в состав нескольких индивидуальных экскурсий. Лыхны - это также одна из локаций проведения такой туристической экскурсии как “Абхазское застолье” в селе Дурипш.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Лыхны?

  • Храм Успения Богородицы. Крестово-купольный храм построили в X веке. В действующей церкви можно увидеть фрески XIV века и усыпальницу одного из абхазских князей Сафарбея Чачба, правившего с 1810 года до дня своей смерти в 1821 году. В церкви хранится знаменитая икона Божией Матери "Знамение", которую называют чудотворной. Она выделяется надписью “Пресвятая Богородица, спаси нас” на абхазском языке. Икона Абхазии была дарована императором Александром II. Еще около храма есть источник с водой.
  • Дворец князей. В селе сохранились руины двухэтажного дворца X века, который служил летней резиденцией абхазских князей Шервашидзе-Чачба до XIX века. В XIX веке дворец перестроили и расширили, после этого он был заброшен. Самая распространенная легенда, связанная со строительством дворца, гласит, что в него были замурованы двое людей.
  • Лыхнашта - поляна, на которой устраиваются все официальные и важные сборища. На поляне кроме храма Успения и дворца установлен памятник жителям села и часовня Пицундской иконы Божией Матери, также здесь можно увидеть абхазское святилище Лых-ныха.
  • Лых-ныха - одно из семи местных святилищ, расположенное около храма Успения. Каждое святилище Абхазии имеет свой жреческий род, фамилия тех, кто молится на Лых-ныха - Шакрыл. Местная традиция включает торжественное закрытие бочки с вином представителями этой фамилии поздней осенью.
  • Чайная фабрика. При небольшой чайной фабрике Лыхны в северной части села устроен чайный домик, где можно продегустировать и купить местный чай. Дальше расположены чайные плантации.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько вина можно вывезти из Абхазии?

Из Абхазии официально разрешается вывозить до 3 литров вина без уплаты пошлины, за 2 литра вина сверху потребуется уплатить пошлину. Свыше объема 5 литров вывоз вина запрещен. В Россию можно провести также 3 литра на туриста, достигшего 18 лет, например, это 4 бутылки вина по 0,75 литра. За дополнительные 2 литра вина нужно уплатить пошлину, а больше 5 литров вина ввозить запрещено.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
640 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Белые скалы в Абхазии: как найти белоснежный берег и бирюзовое море в Цандрипше

Белые скалы в Абхазии: как найти белоснежный берег и бирюзовое море в Цандрипше

Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

Туристический провал: в Абхазии рассказали о туризме в 2024 году

Туристический провал: в Абхазии рассказали о туризме в 2024 году

В Абхазии рассказали о погоде до конца месяца

В Абхазии рассказали о погоде до конца месяца

Абхазия осенью: теплое море, сезонные фрукты и пустынные пляжи

Абхазия осенью: теплое море, сезонные фрукты и пустынные пляжи

Ресторан Гагрипш в Абхазии – живая история Гагры: цены, меню, интересные факты

Ресторан Гагрипш в Абхазии – живая история Гагры: цены, меню, интересные факты

Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Рицинский парк сократил турпоток за год

Рицинский парк сократил турпоток за год

Отдых в Абхазии подешевел – Росстат

Отдых в Абхазии подешевел – Росстат

Знаменитую дачу Сталина в Мюссере закроют в Абхазии

Знаменитую дачу Сталина в Мюссере закроют в Абхазии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы