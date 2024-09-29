Вестник Кавказа

Протестующие жители Шукрути прекратили голодовку

Протестующие жители Шукрути прекратили голодовку
© Фото: Клименко Варвара / “Вестник Кавказа“
Голодовка жителей Шукрути прекращена, однако протестующие останутся около здания парламента Грузии в Тбилиси до начала переговоров с управляющей шахтами компанией. Всех пострадавших в результате акции отправят в больницу для лечения.

Жители Шукрути прекратили голодовку, но продолжат оставаться около парламента Грузии в Тбилиси в качестве протеста, рассказали местные СМИ.

Решение прекратить голодовку было принято после того, как к протестующим вышел председатель комитета парламента по защите прав человека Рати Ионатамишвили. Он выступит посредником в диалоге с компанией Georgian Manganese, к которой жители Шукрути имеют претензии.

«До тех пор, пока не будет достигнута официальная договоренность, будет создана односторонняя комиссия. Государство, компания и мы, пострадавшее население, будем работать над путями решения проблем»

- участник акции протеста

Жители Шукрути вели голодовку 44 дня, некоторые из них присоединились к акции чуть позже. Всех их отправят в больницу для обследования и лечения.

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