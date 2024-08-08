Папуашвили: сценарий протестов после выборов в Грузии готов

В Тбилиси заявили, что есть сценарий протестов после выборов в Грузии. Там сказали, что Институт Маккейна призывает наблюдать за протестами в стране.

Глава грузинского парламент Шалва Папуашвили заявил, что заключение, представленное Институтом Маккейна, подтверждает протесты после выборов в Грузии.

Председатель отметил, что это сценарий того, что протесты в стране после выборов будут, несмотря на признание наблюдателями результатов голосования.

"Прямо выкладывает сценарий, что протест будет, несмотря на то, что это будет признано наблюдателями, и этот протест нужно поддержать. Что это, если не прямой сценарий хаоса и подрыва демократии? Этот документ является иллюстрацией того, как внутри страны планируются беспорядки"

- Шалва Папуашвили

Он отметил, что Институт Маккейна призывает наблюдать за протестами в Грузии, вместо того, чтобы рекомендовать своим НПО признать итоги выборов и прекратить беспорядки.

Папуашвили подчеркнул, что даже в случае триумфа "Грузинской мечты", подтвержденного наблюдателями, они призовут Вашингтон и Брюссель наблюдать за протестом

"Даже в случае победы "Грузинской мечты", подтвержденной иностранными наблюдателями, если никто, ни один наблюдатель, внешние акторы не поставят под сомнение, то они призывают США и ЕС наблюдать за протестом, который последует за этим"

- Шалва Папуашвили

Документ Института Маккейна

В заключении Института говорится, что Штаты рекомендуют рассмотреть формирование делегации Конгресса в течение двух недель после выборов в случае победы правящей партии и признания наблюдателей.

Делегация также поддержит протесты или даже станет сдерживающим фактором против насилия и политически мотивированных арестов.

В документе сказано, что еще один срок "Мечты" может привести к развитию нелиберальной политики, подавлению общества и принятию законодательства по ограничению прав