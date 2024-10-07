Вестник Кавказа

Дагестан делает ставку на садовые культуры

Дагестан делает ставку на садовые культуры
© Фото: пресс-служба правительства Дагестана
Дагестанские садоводы в нынешнем году заложили без малого тысячу гектаров новых садов, перевыполнив план по их закладке почти в полтора раза – ставка делается на выращивание востребованных по всей стране различных орехов.

Дагестанским садоводам удалось почти в полтора раза перевыполнить план по высадке новых садов в регионе – вместо запланированных 600 га было высажено более 870 га новых садов, сообщил на 26-й Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Большинство новых садов – ореховые: под фундук освоено 551,8 га земель, под грецкий орех - 25 га, сады интенсивного типа раскинулись на площади в 247,9 га, а на долю субтропических культур досталось 31,7 га плодородных земель. Еще 14 га занял питомник, передает "АиФ-Дагестан".

Как пояснил дагестанский премьер, Россия не обеспечивает себя плодовой продукцией в полной мере, а у Дагестана есть серьезный потенциал по наращиванию ее производства.

Интерес к орехоплодным культурам тоже неслучаен: они наиболее востребованы сейчас, и самый большой фундучный сад в России на площади около 3 тыс га тоже находится в регионе – его высадило местное ООО "Полоса", поведал премьер-министр.

В нынешнем 2024 году республика планирует собрать 230 тыс т плодов, добавил Абдулмуслимов.

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