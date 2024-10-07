После массовой драки и наезда на пешеходов арестовали двух жителей Ставрополья

На Ставрополье арестовали двух мужчин, причастным к массовой драке и наезду на пешеходов. Одному из них 23 года, а второму – 32.

В Ставропольском крае ведется расследование уголовного дела о массовой драке и наезде на двух пешеходов, произошедших в Шпаковском округе. Об этом поведали в управлении МВД по региону.

"Поступило сообщение от жительницы села Надежда о том, что на одной из улиц происходит драка. На место прибыли сотрудники полиции. В ходе разбирательства установлено, что один из участников конфликта, 23-летний житель города Ипатово, наехал на двух гражданок и покинул место ДТП"

– пресс-служба ведомства

Обе женщины доставлены в медучреждение. На мужчину заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд постановил заключить его под стражу.

В управлении поведали, что покинуть место происшествия попытался также 32-летний житель Ипатово. Однако он был задержан и находится теперь под арестом.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им также предстоит определить степень ответственности других лиц, участвовавших в конфликте.