Кавказ жалуется на Telegram

Жители республик СКФО жалуются на работу Telegram. Сбой отмечен в четырех регионах и длится со вчерашнего дня.

Жители регионов Северного Кавказа недовольны сбоями в работе мессенджера Telegram, пишет портал «Сбой.РФ».

Отмечается, что жалобы поступают от жителей Ставропольского края, Ингушетии, Дагестана, Чечни.

Люди пишут, что они не могут получить или отправить сообщения. Кроме того, у них не загружаются медиафайлы.

Стоит добавить, что жители четырех указанных регионов Кавказа жалуются на работу мессенджера со вчерашнего дня.