Вестник Кавказа

В Ташкенте могут начать собирать корейские поезда

В Ташкенте могут начать собирать корейские поезда
© Фото: Минтранс Узбекистана
Южнокорейская компания Hyundai Rotem предложила Минтрансу Узбекистана наладить в Ташкенте производство своих высокоскоростных современных электропоездов – страна сейчас закупает их для своих железных дорог.

Корейская компания Hyundai Rotem предложила министерству транспорта Узбекистана не закупать современные высокоскоростные электропоезда для "Узбекистон темир йуллари", а наладить их производство в Ташкенте.

Переговоры об этом руководство Минтранса Узбекистана провело с представительной делегацией компании в Ташкенте – в них участвовали заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев и руководитель Global Rail Group Квак Чоль Хун, передает Podrobno.uz.

Гости из Южной Кореи презентовали узбекским транспортникам проект сборочной линии электропоездов, эксплуатируемых южнокорейской компанией KORAIL, который они предложили реализовать на базе Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов.

Стороны договорились рассмотреть возможности проекта, проанализировать его и изучить новые производственные площади.

Напомним, ранее "Узбекистон темир йуллари" подписала с южнокорейской компанией договор о закупке шести высокоскоростных составов для своих железных дорог – контракт оценивается почти в $200 млн.

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