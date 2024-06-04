Первый камень железной дороги из Узбекистана в КНР заложат в октябре

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов рассказал об условиях строительства железной дороги из Китая в республику. Также стали известны сроки начала работ.

Глава Минтранса Республики Узбекистан Илхом Махкамов рассказал о том, на каких условиях и с какого числа начнется строительство железной дороги КНР – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом стала известно из интервью министра для "Узбекистан 24".

По словам Махкамова, сотрудничество будет происходить на условиях концессии, то есть в формате государственно-частного партнерства. Министр также добавил, что работы начнутся уже осенью.

"В октябре этого года, осенью, будет заложен первый камень (железной дороги – ред.), и мы продолжим работать над проектом для начала строительства"

— Илхом Махкамов

Вместе с железной дорогой, на территории стран-партнеров планируется создать сеть складов и терминалов, а также транзитно-логистическую инфраструктуру.