Турция укрепляет торговое партнерство с Узбекистаном

Турция стала четвертым по величине торговым партнером Узбекистана по итогам 2023 года. Турция поставляет в Узбекистан машины, механические устройства, инструменты и аксессуары.

В 2023 году четвертым по величине торговым партнером Узбекистана стала Турция, объем товарооборота составил $3,1 млрд, пишет Trend.

В прошлом году Турция экспортировала в Узбекистан товаров на $1,85 млрд. Импорт Турции из Узбекистана составил $1,25 млрд. Экспортерами в Узбекистане были 5 706 компаний из Турции.

Турция поставляла в 2023 году в Узбекистан машины, механические устройства, инструменты, детали и аксессуары с объемом экспорта на сумму $540 млн. В Узбекистан также экспортировались электромашины, а также их детали и аксессуары на сумму $131 млн.

Ташкент в свою очередь продавал медь и медные изделия. Общий объем товаров составил $473 млн. Еще Узбекистан поставлял хлопок и текстильные изделия на сумму $340 млрд.