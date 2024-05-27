Вестник Кавказа

Торговые представительства Узбекистана откроются в пяти городах России

Узбек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан планирует вскоре открыть пять торговых представительств в России. Они появятся в различных российских регионах.

Открыть в России пять торговых представительств собирается Узбекистан, информацией поделился замглавы Ассоциации экспортеров республики Бобур Расулев.

"В ближайшее время ожидается открытие торговых представительств Узбекистана в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Татарстане (Казань) и Башкортостане (Уфа), с этими регионами у Узбекистана давно налажены контакты с их торгово-промышленными палатами"

– Бобур Расулов

Регионы, в которых откроются торгпредства, имеют развитые экономические связи с Узбекистаном, которые выйдут на новый уровень после того, как у узбекистанских экспортеров появится возможность на месте изучать маркетинг России.

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