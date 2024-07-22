Автобусы запущены между Баку и Лачином

В Азербайджане сегодня впервые вышел на маршрут междугородний автобус Баку - Лачин. Новый автобус будет ходить ежедневно.

Азербайджанское агентство наземного транспорта запустило автобусное сообщение между Баку и Лачином.

Первый рейс регулярного автобуса совершается сегодня, 13 октября. Автобус вышел из азербайджанской столицы в 08.00 и прибудет в Лачин в 16.00. В пути он делает остановку в селе Агалы Зангиланского района.

Отправление от Бакинского международного автовокзала, полный билет в одну сторону стоит 16,2 маната, до Агалы - 13,9 маната. Приобрести билеты можно только онлайн на портал biletim.az. Автобус ежедневный.

Автобусный маршрут запущен в рамках программы «Большое возвращение».