Вестник Кавказа

Автобусы запущены между Баку и Лачином

Автобусы запущены между Баку и Лачином
В Азербайджане сегодня впервые вышел на маршрут междугородний автобус Баку - Лачин. Новый автобус будет ходить ежедневно.

Азербайджанское агентство наземного транспорта запустило автобусное сообщение между Баку и Лачином.

Первый рейс регулярного автобуса совершается сегодня, 13 октября. Автобус вышел из азербайджанской столицы в 08.00 и прибудет в Лачин в 16.00. В пути он делает остановку в селе Агалы Зангиланского района.

Отправление от Бакинского международного автовокзала, полный билет в одну сторону стоит 16,2 маната, до Агалы - 13,9 маната. Приобрести билеты можно только онлайн на портал biletim.az. Автобус ежедневный.

Автобусный маршрут запущен в рамках программы «Большое возвращение».

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