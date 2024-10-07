США защитят Израиль системой THAAD от ударов Ирана - СМИ

Американские системы противоракетной обороны разместятся в Израиле. Так Штаты готовят Израиль к защите от иранского удара, информируют израильские СМИ.

Противоракетные комплексы THAAD США планируют поставить в Израиль для того, чтобы страна была готова защититься от атаки Ирана, информация прозвучала в эфире 12-го канала израильского телевидения.

"В рамках подготовки к ответу Израиля на иранское нападение США отправят в Израиль батареи ПРО для перехвата баллистических ракет"

– новостная служба телеканала

Установки THAAD в еврейском государстве будут эксплуатироваться американскими военными. ПРО сможет перехватить ракеты, которыми Исламская Республика может атаковать Израиль.

О том, откуда поступила информация о поставках THAAD в Израиль, а также о том, какое количество систем будет предоставлено, телеканал не сообщает.