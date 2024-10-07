Вестник Кавказа

США защитят Израиль системой THAAD от ударов Ирана - СМИ

США защитят Израиль системой THAAD от ударов Ирана - СМИ
© Фото: The U.S. Army, the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Американские системы противоракетной обороны разместятся в Израиле. Так Штаты готовят Израиль к защите от иранского удара, информируют израильские СМИ.

Противоракетные комплексы THAAD США планируют поставить в Израиль для того, чтобы страна была готова защититься от атаки Ирана, информация прозвучала в эфире 12-го канала израильского телевидения.

"В рамках подготовки к ответу Израиля на иранское нападение США отправят в Израиль батареи ПРО для перехвата баллистических ракет"

– новостная служба телеканала

Установки THAAD в еврейском государстве будут эксплуатироваться американскими военными. ПРО сможет перехватить ракеты, которыми Исламская Республика может атаковать Израиль.

О том, откуда поступила информация о поставках THAAD в Израиль, а также о том, какое количество систем будет предоставлено, телеканал не сообщает.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1260 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ХАМАС призывал Иран и &quot;Хезболлу&quot; присоединиться к атаке на Израиль год назад - СМИ

ХАМАС призывал Иран и "Хезболлу" присоединиться к атаке на Израиль год назад - СМИ

Израиль расширил закрытую военную зону на севере страны

Израиль расширил закрытую военную зону на севере страны

Что будет, если Иран перекроет Ормузский пролив?

Что будет, если Иран перекроет Ормузский пролив?

Суккот 2024: когда, что такое, что означает праздник, еда и поздравления

Суккот 2024: когда, что такое, что означает праздник, еда и поздравления

Россия готова внести свою лепту в мир на Ближнем Востоке

Россия готова внести свою лепту в мир на Ближнем Востоке

США помогут восстановить Ливан

США помогут восстановить Ливан

Террористы планировали подорвать небоскребы в Тель-Авиве

Террористы планировали подорвать небоскребы в Тель-Авиве

Израиль обещает смертоносный удар по Ирану

Израиль обещает смертоносный удар по Ирану

Йом Кипур 2024: когда и как евреи отмечают День Искупления

Йом Кипур 2024: когда и как евреи отмечают День Искупления

Иран пообещал ответить Израилю в случае удара по НПЗ

Иран пообещал ответить Израилю в случае удара по НПЗ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы