Израиль атаковал иранский автозавод в Сирии

Минувшей ночью самолеты ВВС Израиля нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в индустриальном городке Хисья в сирийской провинции Хомс.

Минувшей ночью удару ВВС Израиля подвергся иранский машиностроительный завод в Сирии, выпускающий автомобили Saba – он находится в промзоне города Хисья в сирийской центральной провинции Хомс, ранения получили как минимум четыре человека, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские самолеты атаковали автосборочное предприятие в местной промзоне, они зашли в воздушное пространство страны со стороны Северного Ливана в районе 1:00 ночи (совпадает с мск), передает ТАСС со ссылкой на сирийское новостное агентство SANA.

Заводу нанесен значительный материальный ущерб.

Напомним, накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия Израиля готовится нанести ответный удар по Ирану в ответ на массированную атаку, совершенную Исламской Республикой 1 октября. По словам главы Минобороны Израиля, он будет "смертоносным" и неожиданным - жители Ирана даже не успеют понять, что именно произошло и как это было осуществлено – вместо процесса они сразу увидят результат израильского удара, пообещал Галант.