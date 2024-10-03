Вестник Кавказа

Израиль атаковал иранский автозавод в Сирии

Израиль атаковал иранский автозавод в Сирии
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Минувшей ночью самолеты ВВС Израиля нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в индустриальном городке Хисья в сирийской провинции Хомс.

Минувшей ночью удару ВВС Израиля подвергся иранский машиностроительный завод в Сирии, выпускающий автомобили Saba – он находится в промзоне города Хисья в сирийской центральной провинции Хомс, ранения получили как минимум четыре человека, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские самолеты атаковали автосборочное предприятие в местной промзоне, они зашли в воздушное пространство страны со стороны Северного Ливана в районе 1:00 ночи (совпадает с мск), передает ТАСС со ссылкой на сирийское новостное агентство SANA.

Заводу нанесен значительный материальный ущерб.

Напомним, накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия Израиля готовится нанести ответный удар по Ирану в ответ на массированную атаку, совершенную Исламской Республикой 1 октября. По словам главы Минобороны Израиля, он будет "смертоносным" и неожиданным - жители Ирана даже не успеют понять, что именно произошло и как это было осуществлено – вместо процесса они сразу увидят результат израильского удара, пообещал Галант.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
440 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль обещает смертоносный удар по Ирану

Израиль обещает смертоносный удар по Ирану

Йом Кипур 2024: когда и как евреи отмечают День Искупления

Йом Кипур 2024: когда и как евреи отмечают День Искупления

Иран пообещал ответить Израилю в случае удара по НПЗ

Иран пообещал ответить Израилю в случае удара по НПЗ

В Иране задумались о создании ядерного оружия

В Иране задумались о создании ядерного оружия

Израиль передумал бомбить ядерные заводы в Иране

Израиль передумал бомбить ядерные заводы в Иране

Виталий Наумкин: Война Ирана с Израилем никому не нужна

Виталий Наумкин: Война Ирана с Израилем никому не нужна

Глава Минобороны Израиля дал предупреждение Ирану

Глава Минобороны Израиля дал предупреждение Ирану

Игра с огнем: Чего ждать региону после атаки Ирана на Израиль?

Игра с огнем: Чего ждать региону после атаки Ирана на Израиль?

Израиль обещает сюрпризы для &quot;Хезболлы&quot;

Израиль обещает сюрпризы для "Хезболлы"

МВФ: ближневосточный конфликт ударит по экономике

МВФ: ближневосточный конфликт ударит по экономике

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы