Вестник Кавказа

Израиль обещает смертоносный удар по Ирану

Израиль обещает смертоносный удар по Ирану
© Фото: ЦАХАЛ
Армия Израиля готовится нанести ответный удар по Ирану в ответ на массированную атаку, совершенную Исламской Республикой 1 октября. По словам главы Минобороны Израиля, он будет "смертоносным".

Тель-Авив продолжает вести подготовку к удару, который ЦАХАЛ нанесет по ИРИ в ответ на ракетную атаку первого октября, о планах поведал министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его оценке, та атака, что совершил Израиль, оказалась "агрессивной", однако ей не хватило точности.

"Наша атака, напротив, будет смертоносной, предельно точной и, что самое главное, неожиданной"

– Галант

Министр констатировал, что жители Ирана даже не успеют понять, что именно произошло и как это было осуществлено – вместо процесса они сразу увидят результат израильского удара.

Глава израильского оборонного ведомства подтвердил, что иранская атака никак не навредила ВВС Израиля: работа всех авиабаз продолжается в штатном режиме, все самолеты целы.

Кроме того, Галант добавил, что руководство страны и армия, от главы правительства до каждого солдата, разрабатывают планы ответного удара по Ирану, именно вокруг этой операции сейчас сосредоточены все силы.

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