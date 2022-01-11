Вестник Кавказа

Офис Telegram появится в Казахстане

Telegram
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Казахстане откроется офис Telegram для сотрудничества в вопросе нелегального контента в мессенджере и блокировке аккаунтов мошенников. Об этом объявили в Минцифре республики.

Telegram организует офис с представителями компании в Казахстане. Причиной послужила необходимость сотрудничества с властями республики в удалении контента, нарушающего закон, рассказал глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев.

О сотрудничестве с Telegram было объявлено в рамках встречи с представителями Торговой палаты США и компаний страны.

«Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане»

- Жаслан Мадиев

Среди участников встречи были представители компаний Meta и Apple. С ними министр обсудил меры борьбы с мошенничеством в интернете – большой проблемой как для Казахстана, так и для ряда других стран. Компания блокирует миллионы вредоносных аккаунтов при помощи искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на площадке, отметили на встрече.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
605 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Международный телефонный код +7 закрепят в соглашении Казахстан и Россия

Международный телефонный код +7 закрепят в соглашении Казахстан и Россия

Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры

Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры

Переход на единый часовой пояс в Казахстане на день состарил жителей

Переход на единый часовой пояс в Казахстане на день состарил жителей

Казахстанцам рассказали, как правильно перейти на новое время

Казахстанцам рассказали, как правильно перейти на новое время

Казахстан может заставить чиновников отказаться от бумажных справок

Казахстан может заставить чиновников отказаться от бумажных справок

В трех казахстанских мегаполисах заработает интернет 5G

В трех казахстанских мегаполисах заработает интернет 5G

Казахстанские школьники могут сменить учебники на планшеты

Казахстанские школьники могут сменить учебники на планшеты

Казахстан приглашает зарубежные IT-компании на релокацию

Казахстан приглашает зарубежные IT-компании на релокацию

В Казахстане заработал антитеррористический сайт

В Казахстане заработал антитеррористический сайт

Президент Казахстана утвердил посткризисное правительство

Президент Казахстана утвердил посткризисное правительство

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы