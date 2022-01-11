Офис Telegram появится в Казахстане

В скором времени в Казахстане откроется офис Telegram для сотрудничества в вопросе нелегального контента в мессенджере и блокировке аккаунтов мошенников. Об этом объявили в Минцифре республики.

Telegram организует офис с представителями компании в Казахстане. Причиной послужила необходимость сотрудничества с властями республики в удалении контента, нарушающего закон, рассказал глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев.

О сотрудничестве с Telegram было объявлено в рамках встречи с представителями Торговой палаты США и компаний страны.

«Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане»

- Жаслан Мадиев

Среди участников встречи были представители компаний Meta и Apple. С ними министр обсудил меры борьбы с мошенничеством в интернете – большой проблемой как для Казахстана, так и для ряда других стран. Компания блокирует миллионы вредоносных аккаунтов при помощи искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на площадке, отметили на встрече.