Вестник Кавказа

Два землетрясения потрясли Чечню и Дагестан

Два землетрясения потрясли Чечню и Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Чечни произошли два землетрясения. Подземные толчки ощущались и на территории Дагестана. Жертв и разрушений не было.

Два землетрясения произошли на Северном Кавказе на выходных, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Первые колебания магнитудой 3,4 произошли 12 октября в 13:40 мск на территории Чеченской Республики. Очаг располагался на глубине 10 км. Землетрясение коснулось и дагестанский Хасавюрт.

Вторые подземные толчки снова произошли в Чечне в 13:40 мск. На этот раз магнитуда составила 3,7. Очаг залегал на глубине 10 км. Они также ощущались в Хасавюрте.

В спасательных ведомствах обеих республик отметили, информации о жертвах, пострадавших и разрушениях из-за колебаний земной поверхности нет.

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