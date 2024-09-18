Вестник Кавказа

Камерный хор «Алания» выступит в Москве

Камерный хор «Алания» выступит в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Московском международном Доме музыки 14 октября выступит камерный хор «Алания» из Северной Осетии. Выступление коллектива является частью Дней культуры республики в Москве.

Камерный хор «Алания» из Северной Осетии выступит в российской столице. Концерт, который пройдет 14 октября в международном Доме музыки, подарит уникальную возможность классической музыки познакомиться с духовной культурой и традициями кавказской республики.

Коллектив был создан в 2001 году и быстро завоевал признание как в России, так и за ее пределами. В репертуаре – как традиционные произведения, так и современные композиции.

«В программу концерта войдут наиболее яркие сочинения духовной музыки из репертуара коллектива: «Сей день, его же сотвори Господь» Д. Бортнянского, «К Богородице прилежно» А. Гречанинова, «Отче наш» Т. Хосроева и многие другие»

– пресс-служба Дома Музыки

Выступление в Доме музыки будет насыщено яркими произведениями духовной музыки. В программу концерта вошли сочинения, представляющие широкий спектр музыкальных стилей.

Среди заявленных произведений прозвучат композиции Дмитрия Бортнянского. Автор, как один из первых композиторов, стремился создать стиль, основанный на гармоничном сочетании русской и западноевропейской музыкальных традиций.

Не менее важным моментом станет исполнение «Отче наш» Теймураза Хосроева. Композитор, будучи осетинским композитором, создает музыку, которая объединяет традиции своего народа с классическими хоровыми канонами.

Кроме того, слушатели познакомятся с хоровыми произведениями других композиторов Северной Осетии-Алании, что станет настоящей находкой для ценителей новой музыки.

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