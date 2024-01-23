Вестник Кавказа

Два города Турции примут Дни азербайджанской культуры

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Измире и Стамбуле пройдут Дни азербайджанской культуры в октябре. В рамках мероприятия можно будет ознакомиться с национальными традициями, одеждой, музыкой и ремеслами Азербайджана.

Дни культуры Азербайджана организуют в двух городах Турции 15 и 17 октября, рассказали в Культурном центре при посольстве Баку в Анкаре. Мероприятие организовано при поддержке Минкульта АР.

15 октября праздник примет Измир.

«В выставочном зале Культурного центра MÖTBE будет представлена выставка, на которой будут экспонироваться образцы азербайджанской национальной культуры, сувениры, изделия ручной работы и национальные костюмы. Кроме того, молодые турецкие модели проведут показ коллекции исторических азербайджанских костюмов Бакинского дома национальной одежды»

- посольство

Там же с концертами выступят артисты из Азербайджана с музыкальными и танцевальными номерами.

Праздник продолжится 17 октября в Стамбуле. В Культурном центре Ататюрка покажут азербайджанские ковры, работы художницы Эльнары Расуловой и женские национальные костюмы. Позже в тот же день там пройдет концерт с участием артистов как из Азербайджана, так и тех граждан республики, что проживают в Турции.

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