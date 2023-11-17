Азербайджан и Турция нарастили объемы взаимной торговли на 31%

Азербайджан и Турция усиливают развитие взаимной торговли. В прошедшем году страны достигли рекордного товарооборота и нарастили объемы почти на $2 млрд.

Товарооборот между Азербайджанской Республикой и Турцией значительно вырос за 2023 год. Страны нарастили объемы взаимных поставок на 31% или на $1,8 млрд. Информацию об этом распространяет Государственный таможенный комитет АР.

Уточняется, что в прошедшем году поставки из АР в Турцию увеличились на 51% до $5,3 млрд.

Турция в свою очередь оставила показатели товарооборота почти на прежнем уровне и достигла $2,3 млрд.

Ранее отмечалось, что больше всего Турция покупает у Азербайджана хлопок, пряжу, алюминиевые изделия и удобрения.

Азербайджан приобретает у Турции оснащение для автомобилей, технику для быта, сталь и железо, а также медикаменты и мебель.