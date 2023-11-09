Баку наращивает товарооборот морского порта

Азербайджан намерен увеличить товарооборот Бакинского порта. До конца года столичная гавань должна принять более 7 млн тонн груза.

Власти Азербайджанской Республики собираются увеличить товарооборот в порту столицы. По предварительным прогнозам, до конца этого года величина перевалки грузов должна достигнуть свыше 7 млн тонн. Такое заявление сделал глава департамента стратегического планирования и развития ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Худаяр Гасанлы в ходе своего выступления на конференции «Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана».

По данным Гасанли в прошлом году товарооборот столичной гавани достиг 6,3 млн тонн.

"В настоящее время 90% перевалки грузов в Бакинском порту приходится на транзитные грузы"

– Худаяр Гасанлы

Он отметил, что порт Баку стремительно развивается и в планах у руководства гавани довести грузооборот до 25 млн тонн в год.