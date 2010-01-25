Флот Каспийского морского пароходства пополнился новым сухогрузом

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" завершило сделку по приобретению второго сухогруза типа Handysize, которое будет носить имя "Муровдаг".

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) успешно завершило сделку по приобретению второго сухогруза типа Handysize, которое будет ходить за пределами Каспийского моря.

Судно было приобретено на средства, полученные от продажи облигаций ASCO, и в соответствии с поручением президента страны Ильхама Алиева будет называться "Муровдаг", рассказали в компании, передает АЗЕРТАДЖ.

Новый сухогруз – практически копия сухогруза "Ходжалы", ранее приобретенного Азербайджаном и построенного на судоверфи в Японии в 2020 году и веденного в эксплуатацию в мае нынешнего 2024 года: его дедвейт – те же 38 тыс т, длина - 179,9 м, ширина – 30 м, высота борта – 15 м, осадка – 10,47 м, а максимальная скорость – 15,7 узла.

Судно, которое прибудет в порт назначения уже в декабре, полностью соответствует международным экологическим стандартам, экономично в потреблении топлива и оснащено самыми современными системами безопасности. Оно имеет неограниченную дальность плавания, а первый свой рейс "Муровдаг" совершит из Китая в Эквадор, а оттуда в Колумбию.