Азербайджанский танкер "Ханкенди" уходит в большое плавание

В Азербайджане начинается эксплуатация нового танкера "Ханкенди" типа Aframax – он будет ходить под азербайджанским флагом и с азербайджанским экипажем в морях и океанах за пределами Каспийского моря.

В Азербайджане на большую воду выходит танкер "Ханкенди" типа Aframax – это уже четвертый танкер такого типа, построенный азербайджанскими судостроителями, сообщает пресс-центр ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Экипаж сформирован из азербайджанских моряков, что является одним из главных приоритетов для судов данного типа"

- ASCO

Судно будет ходить под флагом Азербайджана и управляться компанией ASCO Ship management AFEZCO, его купило совместное предприятие SA Maritime AFEZCO, созданное ASCO и Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR, передает Trend.

Как и три других танкера этого типоразмера "Шуша", "Карабах" и "Зангезур", танкер "Ханкенди" будет эксплуатироваться в водах за пределами Каспийского моря.

Напомним, дедвейт (сумма массы полезного груза) танкера составляет 115,5 тыс т, его длина 249,95 м, ширина 44 м, высота борта 21,2 м, осадка 15,22 м. Танкер способен передвигаться с максимальной скоростью в 16 узлов.