Вестник Кавказа

Россия упрочила лидерскую позицию в списке стран-покупателей узбекского текстиля

Россия упрочила лидерскую позицию в списке стран-покупателей узбекского текстиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За последние годы Узбекистан в два раза нарастил продажу готовой текстильной продукции в другие страны. Главный приобретатель узбекского текстиля - Россия.

Узбекистан в 2023 году поставил на мировой рынок текстиля на $3,2 млрд. С 2016 по 2023 год объем экспорта вырос вдвое.

Снизился экспорт хлопкового волокна и пряжи, выросла доля экспорта готовой продукции, в том числе трикотажа.

С 2016 по 2023 год значительно увеличились поставки текстиля на российский рынок - с 29% до 45%. Также крупными покупателями узбекского текстиля, по данным за прошлый год, являются Китай - 13,7%, Турция - 10,4%, Кыргызстан - 7,8% и Иран - 3,2%. Экспорт в страны Евросоюза невелик, в 2023 году он составил менее $153 млн, что на 14% меньше показателей за 2022 год.

Ситуацию в текстильной отрасли РУ проанализировали специалисты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ).

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