США усилят армию Израиля батареей THAAD

США официально объявили об отправке в Израиль системы ПРО THAAD. Пока речь идет об одной батарее и необходимом для ее эксплуатации расчете. Цель Вашингтона – укрепить израильскую противоракетную оборону "Железный купол" против возможных атак Ирана.

Американская система ПРО THAAD в ближайшее время будет доставлена из США в Израиль для усиления "Железного купола" в связи с ожиданием повторения ракетных ударов Ирана по израильским территориям.

Сначала эта информация просочилась в американские СМИ, затем ее официально подтвердил Вашингтон: согласно указу президента Джозефа Байдена и по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль прибудет одна батарея THAAD вместе с расчетом ВС США для ее эксплуатации.

"Батарея THAAD дополнит интегрированную систему ПВО Израиля. Эти действия подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и американцев в Израиле от любых дальнейших атак с применением баллистических ракет со стороны Ирана"

– Пентагон

Американские власти напомнили, что батареи THAAD уже находятся в регионе – еще после масштабного теракта ХАМАС в Израиле 7 октября прошлого года одна система ПРО была развернута в неназванном месте региона. До того такая же батарея использовалась в Израиле в рамках учений.