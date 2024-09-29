В российской библиотеке найдена уникальная книга по истории Казахстана

Министерство культуры и информации Казахстана сегодня представило копии старинных рукописей об истории Казахстана, которые нашли ученые в Российской национальной библиотеке в Москве.

Рукописная книга, найденная казахстанскими учеными в Российской национальной библиотеке в Москве, проливает свет на древнюю историю Казахстана – ее копии сегодня представил Национальный центр рукописей и редких книг в рамках программы "Архив-2025".

"Эта книга рассматривается как продолжение "Тарих-и Рашиди" Мухаммеда Хайдара Дулати и имеет большое значение для изучения истории Казахского ханства. В ней представлены интересные факты о Казахском ханстве"

- Минкульт Казахстана

Уникальный раритет в столичном библиотечном запаснике в 2022 году обнаружили во время научно-исследовательской поездки в Москву специалисты центра: рукопись "Тарих" ("Даты") датируется XVII веком и написана на персидском языке, она содержит важные сведения об истории Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, Шах Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас - автор нескольких трудов по истории Могулистана, над которыми он работал в течение 30 лет, также он слыл знатоком родословных.