Экспорт кормов и мяса из Северной Осетии за рубеж вырос на треть

Аграрный сектор в Северной Осетии показал цифры роста. Так, на 31% вырос заграничный экспорт животноводческой продукции.

Сентябрь в Северной Осетии стал успешным для аграриев: на 31% выросло количество сельскохозяйственной продукции животного происхождения, которая была отправлена за рубеж – в Армению, Грузию и другие страны. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по СКФО.

Всего специалисты ведомства проверили 5,3 тыс тонн фермерской продукции. Республика поставила в другие страны мясо, молоко, консервы, а также рыбу.

Отметим, что общий объем сельскохозяйственной продукции в Северной Осетии превысил 37 млрд рублей в 2021 году. В республике выращивают пшеницу, кукурузу, а животноводство имеет молочно-мясную специализацию. Также функционируют предприятия по разведению форели.