Вестник Кавказа

Экспорт кормов и мяса из Северной Осетии за рубеж вырос на треть

Экспорт кормов и мяса из Северной Осетии за рубеж вырос на треть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аграрный сектор в Северной Осетии показал цифры роста. Так, на 31% вырос заграничный экспорт животноводческой продукции.

Сентябрь в Северной Осетии стал успешным для аграриев: на 31% выросло количество сельскохозяйственной продукции животного происхождения, которая была отправлена за рубеж – в Армению, Грузию и другие страны. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по СКФО. 

Всего специалисты ведомства проверили 5,3 тыс тонн фермерской продукции. Республика поставила в другие страны мясо, молоко, консервы, а также рыбу. 

Отметим, что общий объем сельскохозяйственной продукции в Северной Осетии превысил 37 млрд рублей в 2021 году. В республике выращивают пшеницу, кукурузу, а животноводство имеет молочно-мясную специализацию. Также функционируют предприятия по разведению форели.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Выставка лауреатов конкурса живописи пройдет в Кабардино-Балкарии

Выставка лауреатов конкурса живописи пройдет в Кабардино-Балкарии

Камерный хор «Алания» выступит в Москве

Камерный хор «Алания» выступит в Москве

Борцы из Дагестана представят РФ на матчевой встрече с ИРИ

Борцы из Дагестана представят РФ на матчевой встрече с ИРИ

Северная Осетия опоздала с патентом на пироги

Северная Осетия опоздала с патентом на пироги

Жительница Владикавказа перевела мошенникам более 16 млн рублей

Жительница Владикавказа перевела мошенникам более 16 млн рублей

Поезд &quot;Жемчужина Кавказа&quot; завершает сезон 2024

Поезд "Жемчужина Кавказа" завершает сезон 2024

Анна Антоничева — прима-балерина Большого театра из Баку

Анна Антоничева — прима-балерина Большого театра из Баку

Владикавказ отправит самолеты в три российских города

Владикавказ отправит самолеты в три российских города

Турнир по вольной борьбе во Владикавказе соберет более 300 спортсменов из разных стран

Турнир по вольной борьбе во Владикавказе соберет более 300 спортсменов из разных стран

Производство рыбы нарастили в Северной Осетии

Производство рыбы нарастили в Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы