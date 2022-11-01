Дети смогут лечить зубы в школах Казахстана

Стоматологические кабинеты создадут в казахстанских школах. Проект будет реализован Минпросвещения совместно с Минздравом страны. Кроме того, ведомство намерено уделять особое внимание правильному питанию школьников.

Важное новшество ожидает в ближайшее время школы Казахстана – в них будут создаваться зубоврачебные кабинеты. О проекте сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев в ходе посещения школ.

По его словам, инициатива будет воплощена в жизнь в рамках проекта по заботе о здоровье, который ведомство реализует при поддержке Минздрава. Кабинеты будут создаваться с будущего года. Они будут открываться в крупных школах в несколько этапов.

Министр также назвал еще один важный момент для обеспечения здоровья и, соответственно, безопасности школьников – это правильное питание.

Бейсембаев подчеркнул, что каждый педагог должен распространять "здоровый стиль жизни", обязательный элемент которого – качественное питание, без которого невозможно эффективное обучение.

Министр уточнил, что, в частности, важно работать над воспитанием у детей культуры питания, следить за соблюдением санитарии и гигиены, а также популяризовать принципы здорового питания.