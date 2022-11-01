Вестник Кавказа

Дети смогут лечить зубы в школах Казахстана

Дети смогут лечить зубы в школах Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоматологические кабинеты создадут в казахстанских школах. Проект будет реализован Минпросвещения совместно с Минздравом страны. Кроме того, ведомство намерено уделять особое внимание правильному питанию школьников.

Важное новшество ожидает в ближайшее время школы Казахстана – в них будут создаваться зубоврачебные кабинеты. О проекте сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев в ходе посещения школ.

По его словам, инициатива будет воплощена в жизнь в рамках проекта по заботе о здоровье, который ведомство реализует при поддержке Минздрава. Кабинеты будут создаваться с будущего года. Они будут открываться в крупных школах в несколько этапов.

Министр также назвал еще один важный момент для обеспечения здоровья и, соответственно, безопасности школьников – это правильное питание.

Бейсембаев подчеркнул, что каждый педагог должен распространять "здоровый стиль жизни", обязательный элемент которого – качественное питание, без которого невозможно эффективное обучение.

Министр уточнил, что, в частности, важно работать над воспитанием у детей культуры питания, следить за соблюдением санитарии и гигиены, а также популяризовать принципы здорового питания.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Единое школьное меню разработают в Казахстане

Единое школьное меню разработают в Казахстане

Казахстан вводит новую систему питания школьников

Казахстан вводит новую систему питания школьников

Зимние каникулы у школьников в Казахстане – сколько они продлятся?

Зимние каникулы у школьников в Казахстане – сколько они продлятся?

В Казахстане нашли достойное применение изъятым у коррупционеров деньгам

В Казахстане нашли достойное применение изъятым у коррупционеров деньгам

Школьники массово отравились на олимпиаде в Казахстане

Школьники массово отравились на олимпиаде в Казахстане

Когда начнутся весенние каникулы в Казахстане?

Когда начнутся весенние каникулы в Казахстане?

Власти Казахстана нашли достойное применение деньгам коррупционеров

Власти Казахстана нашли достойное применение деньгам коррупционеров

Казахстанских школьников обеспечат бесплатным питанием

Казахстанских школьников обеспечат бесплатным питанием

Казахстанские школьники могут сменить учебники на планшеты

Казахстанские школьники могут сменить учебники на планшеты

Казахстан снабдит педагогов цифровыми портфолио

Казахстан снабдит педагогов цифровыми портфолио

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы