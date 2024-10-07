Вестник Кавказа

Школы Кизилюрта огородили от табака и никотина

Школы Кизилюрта огородили от табака и никотина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кизилюрте закрыли табачные магазины возле городских школ. Было подано четыре иска, два из которых были удовлетворены. Еще два рассматриваются.

Суд удовлетворил требование Роспотребнадзора и потребовал закрыть табачные магазины в дагестанском городе Кизилюрте, которые находятся возле школ.

Ведомство направило в суд иски с требованием закрыть сразу четыре магазина, продающих табачные и никотиновые изделия в недопустимой близости от учебных заведений.

Отмечается, что два исковых требования были удовлетворены, оставшиеся в настоящее время рассматриваются. Предпринимателей обязали прекратить продажу.

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