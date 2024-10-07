Члена экстремистского сообщества будут судить в Дагестане

В Дагестане ответит в суде член экстремистского сообщества. Ранее за организацию и участие осудили 10 человек, в отношении двух дела находятся на рассмотрении.

Жительница Дагестана предстанет перед судом за участие запрещенном на территории страны экстремистском сообществе, пишет пресс-служба СКР.

Известно, что с 2021 по 2022 год обвиняемая Ирина Гладченко участвовала в деятельности организации, которая в 2019 году была признана экстремистской и запрещена в России.

Отмечается, что заведенное против Гладченко уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоит добавить, что ранее за организацию и участие в экстремизме осудили 10 человек. Кроме того, возбужденные в отношении двух лиц дела находится на рассмотрении в суде.