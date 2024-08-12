Пашинян отправил в отставку заместителя министра экономики Армении

Похоже, в правительстве Армении началась череда отставок – сегодня указом премьер-министра страны Никола Пашиняна был освобожден от должности заместителя министра экономики Нарек Терян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня подписал решение, согласно которому Нарек Терян освобожден от должности заместителя министра экономики, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Согласно части первой статьи 9 Закона о государственной службе Нарек Терян освобожден от должности заместителя министра экономики", - говорится в решении, цитирует его NEWS.am.
Причины такого действия армянского премьера не раскрываются – очевидно, он крайне недоволен работой столь важного министертсва страны, поэтому и начал кадровые перестановки в его рядах.