Вестник Кавказа

Пашинян отправил в отставку заместителя министра экономики Армении

Пашинян отправил в отставку заместителя министра экономики Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Похоже, в правительстве Армении началась череда отставок – сегодня указом премьер-министра страны Никола Пашиняна был освобожден от должности заместителя министра экономики Нарек Терян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня подписал решение, согласно которому Нарек Терян освобожден от должности заместителя министра экономики, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Согласно части первой статьи 9 Закона о государственной службе Нарек Терян освобожден от должности заместителя министра экономики", - говорится в решении, цитирует его NEWS.am.

Причины такого действия армянского премьера не раскрываются – очевидно, он крайне недоволен работой столь важного министертсва страны, поэтому и начал кадровые перестановки в его рядах.

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