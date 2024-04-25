Главы Узбекистана и Ирана обсудили дальнейшие отношения

Президенты Узбекистана и Ирана сегодня провели встречу на полях международного форума в Ашхабаде, в ходе которой обсудили дальнейшее развитие многоплановых отношений между двумя странами.

Сегодня, 12 октября, на полях международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", проходящего в столице Туркменистана Ашхабаде, прошла встреча между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом,

В ходе переговоров лидеры двух стран отметили активные контакты и плодотворное сотрудничество на разных уровнях, а также рост товарооборота и увеличение числа совместных предприятий, сообщает Trend.

Главы двух государств подчеркнули важность поддержки и ускоренной реализации совместных проектов, а также расширения ассортимента продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле.

Следует напомнить, что торговые отношения между Узбекистаном и Ираном сейчас переживают не лучшие времена – за первые восемь месяцев текущего 2024 года внешнеторговый оборот между странами упал на 8,9%, составив лишь $314,8 млн: в 2023 году этот показатель достигал $343,1 млн.