"Винные дороги" вошли в список лучших турмаршрутов России

Лучшие туристические маршруты России были определены в рамках конкурса. Призы вручались в 11 номинациях, вне конкурса был отмечен кубанский маршрут "Винные дороги".

Стали известны лучшие национальные туристические маршруты России 2024 года.

Организаторами конкурса стали АТОР и экспертный совет при Минэкономразвития России.

Победители были названы в 10 различных номинациях. Кроме того, был объявлен обладатель Гран-При, которым стал тюменский маршрут "В Сибирь – по своей воле".

Туристический маршрут "Винные дороги" Краснодарского края" был отмечен вне конкурса и номинаций за развитие в стране винного туризма. Маршрут создали в 2022 году. В его программу входит 20 виноделен, туристы посещают виноградники, узнают о том, как создается вино, участвуют в дегустациях. Турмаршрут включает следующие пункты: Анапа, Тамань, Голубицкая, Сенной, Молдаванское, Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Федотовка, Геленджик.