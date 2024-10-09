Иран пообещал ударить по ПРО США

Целью Ирана в Израиле может стать американская система THAAD. Ранее США направили в Израиль ПРО на случай удара со стороны Исламской республики.

Иранские власти предупреждают, что ответом на возможную атаку Израиля станет удар по американским батареям противоракетной обороны THAAD, пишет портал Didban Iran.

США поставили систему THAAD в Израиль несколько дней назад, THAAD должна защитить от атак баллистическими ракетами. О планах ударить про американской системе ПРО рассказал член комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Вахид Ахмади.

"У нас абсолютно точно будет возможность нанести удар по размещенной американцами в Израиле новой системе (THAAD). Если сионистский режим ответит на нашу ракетную атаку, безусловно американские системы ПРО будут одной из наших целей"

– Ахмади

Ранее Израиль пообещал ответить ИРИ на атаку 1 октября. По некоторым сведениям, ЦАХАЛ готовится ударить по Ирану в дни Суккота - с 17 по 23 октября.