МИД Турции рассказал о совместном заявлении по итогам встречи в формате 3+3

Переговоры стран-участниц платформы 3+3, которые прошли сегодня в Стамбуле, увенчались подписанием итогового заявления. О содержании документа рассказали в МИД Турции.

Главы МИД стран формата 3+3 сегодня по итогам заседания в Стамбуле подписали совместное заявление – о том, какие вопросы нашли в нем отражение, рассказали в турецком МИД.

В документе обращается внимание на важную роль, которую играет региональное экономическое сотрудничество в упрочении доверия между государства, а также в росте благосостояния и укреплении стабильности.

Стороны пришли к договоренности касательно оценки возможностей взаимодействия в ряде областей, таких как транспорт и коммуникации, торговля и энергетика, инвестиционное и интеграционное взаимодействие.

"В заявлении также подчеркивается важность обеспечения мира и стабильности в регионе посредством диалога"

– АЗЕРТАДЖ

Кроме того, согласно заявлению, Анкара полна решимости не прекращать работу со странами региона, преследуя при этом цель обеспечения стабильного мира на Южном Кавказе и укрепления сотрудничества.