Саммит БРИКС станет площадкой для диалога России и Армении - посол

Октябрьский саммит БРИКС в Казани предоставит возможность для разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, рассказал посол России в республике Сергей Копыркин.
«Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня – это уже будет зависеть от программы данного международного форума, которая будет весьма насыщенной»
- Сергей Копыркин
Он отметил, что сам факт принятия армянским премьером приглашения на саммит говорит о близких контактах между Москвой и Ереваном и глубоком сотрудничестве.
БРИКС – это объединение независимых государств, в привычку которого входит решение вопросов на уровне взаимоуважительного и конструктивного диалога, а не обслуживание группы руководителей, добавил Копыркин в разговоре с изданием РИА Новости.
Напомним, что саммит БРИКС в столице Татарстана пройдет с 22 по 24 октября.