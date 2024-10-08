Саммит БРИКС станет площадкой для диалога России и Армении - посол

Лидеры России и Армении смогут побеседовать в ходе казанского саммита БРИКС. Повестка дня определит тему разговора.

Октябрьский саммит БРИКС в Казани предоставит возможность для разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, рассказал посол России в республике Сергей Копыркин.

«Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня – это уже будет зависеть от программы данного международного форума, которая будет весьма насыщенной»

- Сергей Копыркин

Он отметил, что сам факт принятия армянским премьером приглашения на саммит говорит о близких контактах между Москвой и Ереваном и глубоком сотрудничестве.

БРИКС – это объединение независимых государств, в привычку которого входит решение вопросов на уровне взаимоуважительного и конструктивного диалога, а не обслуживание группы руководителей, добавил Копыркин в разговоре с изданием РИА Новости.

Напомним, что саммит БРИКС в столице Татарстана пройдет с 22 по 24 октября.