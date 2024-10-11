В Невинномысске отпразднуют День отца

Праздник отцов пройдет в Невинномысске. Участников события ждут мастер-классы и конкурсы.
20 октября в Невинномысске отметят День отца, рассказал руководитель города Михаил Миненков.
Праздничная программа ждет жителей района в местном парке отдыха и культуры "Шерстяник". Все желающие смогут приходить к 15:00. Жители смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах. Также запланированы выступления любительских коллективов города в Ставропольском крае.
"День отца приобретает особую значимость в контексте объявленного президентом России Года семьи. Праздник призван укрепить институт семьи и подчеркнуть важность роли отца в воспитании детей"
- Михаил Миненков