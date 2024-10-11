Вестник Кавказа

В Невинномысске отпразднуют День отца

В Невинномысске отпразднуют День отца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Праздник отцов пройдет в Невинномысске. Участников события ждут мастер-классы и конкурсы.

20 октября в Невинномысске отметят День отца, рассказал руководитель города Михаил Миненков.

Праздничная программа ждет жителей района в местном парке отдыха и культуры "Шерстяник". Все желающие смогут приходить к 15:00. Жители смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах. Также запланированы выступления любительских коллективов города в Ставропольском крае. 

"День отца приобретает особую значимость в контексте объявленного президентом России Года семьи. Праздник призван укрепить институт семьи и подчеркнуть важность роли отца в воспитании детей"

- Михаил Миненков

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