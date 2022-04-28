Нового министра культуры назначили в Грузии

Минкультуры Грузии возглавила Тинатин Рухадзе, занимавшая ранее должность советника сакребуло Тбилиси по культуре и образованию. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"С 1989 года она (Рухадзе – прим. Ред.) была заместителем директора Объединения молодых творцов Грузии, директором камерного оркестра "Тбилиси Концертино", позже исполнительным директором телефестиваля "Мана". Она была генпродюсером телеканала TBC ТВ, а также руководителем аппарата и продюсером Совета производителей спутникового радиовещания"
– глава правительства
По его словам, новый министр также занимала должность генпродюсера "Мелоди Арт" и гендиректора Дома музыки и драмы им. Васо Абашидзе.
"Хочу пожелать ей успехов на новой должности"
– Ираклий Кобахидзе
С 2016 года Рухадзе занимает должность директора в Национальном дворце. На посту главы министерства она сменит Тею Цулукиани, подавшую в отставку в связи с тем, что она была включена в избирательный список "Грузинской мечты" перед выборами в парламент.