Вестник Кавказа

Глава Минкультуры Грузии уходит в отставку

Глава Минкультуры Грузии уходит в отставку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр культуры и туризма Грузии покидает свой пост – кресло главы Минкультуры Тея Цулукиани занимала около трех лет. Об увольнении грузинский политик сообщила сегодня.

Тея Цулукиани с 27 сентября уходит с поста министра культуры и спорта, об этом грузинский политик рассказала сама сегодня вечером.

По ее словам, последним рабочим днем на посту главы Минкультуры для нее станет четверг 27 сентября.

Цулукиани занимает также пост вице-премьера Грузии.

Отметим, что Тея Цулукиани возглавила Минкультуры в 2021 году. Ранее на протяжении двух лет политик руководила Минюстом.

Цулукиани входит в список правящей "Грузинской мечты" к выборам в парламент, которые состоятся 26 октября. Политик входит в первую десятку списка.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
570 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вице-премьер Грузии: внешние силы выбирают не тех людей

Вице-премьер Грузии: внешние силы выбирают не тех людей

Власти Грузии ожидают серьезных последствий в случае запрета ЕНД

Власти Грузии ожидают серьезных последствий в случае запрета ЕНД

Тбилиси назвал антигрузинские санкции США ошибкой

Тбилиси назвал антигрузинские санкции США ошибкой

Президент Грузии идет к революции – власти

Президент Грузии идет к революции – власти

Вице-премьер Грузии раскритиковала президента за непоздравление Ильхама Алиева

Вице-премьер Грузии раскритиковала президента за непоздравление Ильхама Алиева

Что сказал Саакашвили о будущем Грузии?

Что сказал Саакашвили о будущем Грузии?

Депутаты подрались в парламенте Грузии: &quot;Мечта&quot; против оппозиции

Депутаты подрались в парламенте Грузии: "Мечта" против оппозиции

&quot;Грузинская мечта&quot; и оппозиция сошлись в отвращении к партии Саакашвили

"Грузинская мечта" и оппозиция сошлись в отвращении к партии Саакашвили

&quot;Заключенный со сложным поведением&quot;: власти Грузии охарактеризовали Саакашвили

"Заключенный со сложным поведением": власти Грузии охарактеризовали Саакашвили

Музей отечественной прессы впервые открыли в Грузии

Музей отечественной прессы впервые открыли в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы