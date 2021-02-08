Глава Минкультуры Грузии уходит в отставку

Министр культуры и туризма Грузии покидает свой пост – кресло главы Минкультуры Тея Цулукиани занимала около трех лет. Об увольнении грузинский политик сообщила сегодня.

Тея Цулукиани с 27 сентября уходит с поста министра культуры и спорта, об этом грузинский политик рассказала сама сегодня вечером.

По ее словам, последним рабочим днем на посту главы Минкультуры для нее станет четверг 27 сентября.

Цулукиани занимает также пост вице-премьера Грузии.

Отметим, что Тея Цулукиани возглавила Минкультуры в 2021 году. Ранее на протяжении двух лет политик руководила Минюстом.

Цулукиани входит в список правящей "Грузинской мечты" к выборам в парламент, которые состоятся 26 октября. Политик входит в первую десятку списка.