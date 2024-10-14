Вестник Кавказа

Крыша ресторана пылает в Алматы

Крыша ресторана пылает в Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар тушат спасатели в Алматы в Казахстане. На данный момент известно, что загорелась крыша здания, где располагается ресторан. МЧС Казахстана опубликовал видео с места событий.

Масштабное возгорание произошло сегодня в Алматы, о нем сообщается в Telegram-канале МЧС Казахстана.

По данным ведомства, пламя охватило крышу ресторана. Судя по видео с места событий, он располагается в двухэтажном здании.

Пожару был присвоен повышенный ранг.

Менее чем через час после сообщения о пожаре ведомство заявило, что его удалось локализовать. Площадь возгорания составила 250 кв м.

Жертв в результате огненной стихии нет. Кроме того, никто не пострадал.

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