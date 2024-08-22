Си Цзиньпин совершит визит в Россию

Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в России. 16-я встреча лидеров стран объединения пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

Китайский лидер Си Цзиньпин приедет в Россию, сообщила официальный представитель Китайской Народной Республики Хуа Чуньин.

Она отметила, что председатель КНР прибудет по приглашению президента России Владимира Путина для участия в саммите БРИКС.

Напомним, с 1 января этого года в объединении председательствует Россия. 16-я встреча руководителей стран-членов БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

Помимо России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, с начала года в объединение вступили Эфиопия, Иран, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет.