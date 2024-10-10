Канатная дорога между Мтацминдой и Руставели восстановлена в Тбилиси

Между проспектом Руставели и парком Мтацминда открылась канатная дорога. Ее начали восстанавливать в 2022 году, после 32 лет затишья из-за трагедии.

В грузинской столице восстановили старую канатную дорогу. Она связала горный парк Мтацминда с главным городским проспектом Руставели, рассказали СМИ.

Новая канатка имеет 21 кабину, которая вмещает 8 человек. Время в пути составляет около 4 минут. Таким образом, канатная дорога может провести около 1 тыс пассажиров за 1 час.

Канатную дорогу начали восстанавливать два года назад. На работы было потрачено около 50 млн лари (1,7 млрд рублей). Ей управляет администрация парка Мтацминда, добавили в издании Sputnik Грузия.

Напомним, что канатную дорогу построили еще в 1958 году. Она благополучно работала до 1990 года, пока не случилась трагедия – оборвался трос. В результате, погибло 19 человек.