Вестник Кавказа

Отдельное Минспорта снова создадут в Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Развитие спорта в Грузии снова будет передано в ведение отдельного ведомства – Минспорта, которое будет воссоздано спустя семь лет после его упразднения. Уже известно, кто станет новым министром спорта.

Министерство культуры и спорта Грузии снова разделят на два обособленных ведомства, одно из которых займется развитием спорта, а другое – вопросами культуры, пообещал премьер Ираклий Кобахидзе.

Соответствующее заявление глава правительства сделал после того, как назначил на пост главы ведомства Тинатин Рухадзе. По его словам, структура министерства будет изменена после выборов в парламент 26 октября. Ведомство в его нынешнем виде разделят на Минкультуры и отдельное Минспорта. Кобахидзе назвал и имя человека, который станет министром спорта после того, как изменения вступят в силу, – это Шалва Гоголадзе.

"В последние годы особое внимание уделяется развитию спорта, и создание отдельного министерства спорта будет еще одним проявлением внимания"

– премьер

Кобахидзе подчеркнул, что спорт входит в число ключевых приоритетов грузинского правительства.

Пока Гоголадзе останется замминистра существующего ведомства. Он будет отвечать за развитие спорта.

Напомним, министерство спорта и молодежи почти 7 лет назад, в ноябре 2017 года, было упразднено. Полномочия по спорту получило Минкультуры.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава ЦИК Грузии получил госохрану

Глава ЦИК Грузии получил госохрану

Создание технического правительства оппозиции – фарс, заявил Кобахидзе

Создание технического правительства оппозиции – фарс, заявил Кобахидзе

Зурабишвили создаст собственное правительство Грузии

Зурабишвили создаст собственное правительство Грузии

Президенту Грузии объявят импичмент сразу после выборов

Президенту Грузии объявят импичмент сразу после выборов

&quot;Мечта&quot; выиграет выборы в парламент – Кобахидзе

"Мечта" выиграет выборы в парламент – Кобахидзе

Грузия справится и без финансирования ЕС – власти

Грузия справится и без финансирования ЕС – власти

Кто возглавит Грузию после выборов?

Кто возглавит Грузию после выборов?

Повышение пенсий ожидается в Грузии

Повышение пенсий ожидается в Грузии

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Грузинская оппозиция готовит провокации к выборам – Кобахидзе

Грузинская оппозиция готовит провокации к выборам – Кобахидзе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы