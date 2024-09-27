Отдельное Минспорта снова создадут в Грузии

Министерство культуры и спорта Грузии снова разделят на два обособленных ведомства, одно из которых займется развитием спорта, а другое – вопросами культуры, пообещал премьер Ираклий Кобахидзе.
Соответствующее заявление глава правительства сделал после того, как назначил на пост главы ведомства Тинатин Рухадзе. По его словам, структура министерства будет изменена после выборов в парламент 26 октября. Ведомство в его нынешнем виде разделят на Минкультуры и отдельное Минспорта. Кобахидзе назвал и имя человека, который станет министром спорта после того, как изменения вступят в силу, – это Шалва Гоголадзе.
"В последние годы особое внимание уделяется развитию спорта, и создание отдельного министерства спорта будет еще одним проявлением внимания"
– премьер
Кобахидзе подчеркнул, что спорт входит в число ключевых приоритетов грузинского правительства.
Пока Гоголадзе останется замминистра существующего ведомства. Он будет отвечать за развитие спорта.
Напомним, министерство спорта и молодежи почти 7 лет назад, в ноябре 2017 года, было упразднено. Полномочия по спорту получило Минкультуры.