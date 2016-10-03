Владислав Флярковский: праздник Суккот имеет грандиозное значение

Смысл праздника Суккот очень важен не только для евреев: его суть заключается в стремлении и вере в том, что рано или поздно каждый обретет свой надежный дом, поведал "Вестнику Кавказа" телеведущий Владислав Флярковский.

Еврейский праздник Суккот невероятно важен для каждого человека, такое мнение выразил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" телеведущий Владислав Флярковский.

"Этот праздник имеет грандиозное значение для любого человека – мне кажется, не только для еврея, – который знает, что такое скитания, что такое быть долго без дома, не иметь дома, двигаться к дому с полной уверенностью в том, что ты его обретешь", – отметил он.

"Я вообще дилетант в том, что касается иудаики и еврейской традиции, но я всегда домысливаю все еврейские традиции, опираясь и на некоторые свои, очень прочные, еврейские корни. Для меня праздник Суккот значит именно это – страсть к обретению собственного дома. После исхода из Египта они жили в шалашах, они строили сукки, веря в то, что однажды они построят свой дом, который будет крепко стоять на земле. Это очень сильное чувство, без которого человек жить не может. Вот в чем значение этого праздника", – подчеркнул Владислав Флярковский.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Телеведущий указал на то, что значение праздника Суккот шире, чем еврейство вообще.

"Просто у евреев сложилась судьба так, что они больше, чем любые другие народы, пережили это состояние бездомья, беспристанища, много-много лет беспристанища. Они же потом заплатили еще двухтысячелетним беспристанищем, и все-таки получили свое государство, что сейчас слишком многим на этой земле не дает покоя – что евреи, наконец, обрели свой дом, уже почти 80 лет они его имеют. Но его по-прежнему кто-то хочет отнять. Однако у евреев слишком большой опыт поиска собственного дома, вряд ли кому-то удастся их оттуда изгнать", – заключил Владислав Флярковский.

Когда Суккот 2024?

Напомним, Суккот, который считается самым радостным еврейским праздником, отмечается на протяжении недели. В 2024 году по григорианскому календарю он начинается 17 октября. Но, так как новый день в еврейском календаре начинается с заката солнца, Суккот наступит вечером 16 октября. Праздник продлится до вечера 23 октября.