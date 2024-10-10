Вестник Кавказа

Суккот 2024 в Москве: как открылся фестиваль "Шалаш, Шалом!"

"Вестник Кавказа"
Фестиваль, посвященный радостному еврейскому празднику Суккот 2024, стартовал сегодня в Москве. Мероприятие под названием "Шалаш, Шалом!" проходит у Мемориальной синагоги на Поклонной горе – его организаторы приглашают всех желающих.

 Самый радостный праздник Суккот начал отмечать сегодня еврейский мир. Суккот 2024 начинается 17 октября по григорианскому календарю. Отмечать праздник шалашей, или праздник кущей, будут до вечера 23 октября.

В Москве в этом году впервые устраивается благотворительный фестиваль "Шалаш, Шалом!". Принять участие в недельном фестивале, организованном Российским еврейским конгрессом в партнерстве с Московской архитектурной школой МАРШ, могут все желающие, независимо от национальности и вероисповедания.

Праздники организован у Мемориальной синагоги РЕК на Поклонной горе. Вокруг нее разместили арт-объекты, которые представляют собой творчески осмысленные шалаши высотой в несколько метров. Шалаш – смысловая ось праздника Суккота, во время которого евреи, в память о временах исхода из Египта, когда в течение сорока лет они скитались по пустыне, живя в непрочных временных жилищах, в течение праздничной недели живут в шалашах.

Сегодня на площадке фестиваля состоялась церемония открытия. Для гостей провели мини-экскурсии по арт-шалашам. Был показан созданный для РЕК спектакль в постановке Михаила Плутахина, основателя Театра Предмета, лауреата премии "Золотая маска". И, конечно, все поздравляли друг друга с праздником – на иврите Хаг суккот самеах!

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Мемориальная синагога на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Мемориальная синагога на Поклонной горе
Арт-шалаш “ПРОфенон“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “ПРОфенон“
Арт-шалаш “ПРОфенон“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “ПРОфенон“
Арт-шалаш “ПРОфенон“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “ПРОфенон“
Арт-шалаш “ПРОфенон“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “ПРОфенон“
Арт-шалаш “ПРОфенон“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “ПРОфенон“
Арт-шалаш “Три с половиной“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “Три с половиной“
Арт-шалаш “Три с половиной“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “Три с половиной“
Арт-шалаш “600 досок“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “600 досок“
Арт-шалаш “600 досок“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “600 досок“
Арт-шалаш “600 досок“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “600 досок“
Арт-шалаш “600 досок“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “600 досок“
Арт-шалаш “600 досок“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-шалаш “600 досок“
Суккот 2024 в Москве: как открылся фестиваль "Шалаш, Шалом!"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суккот 2024 в Москве: как открылся фестиваль "Шалаш, Шалом!"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суккот 2024 в Москве: как открылся фестиваль "Шалаш, Шалом!"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суккот 2024 в Москве: как открылся фестиваль "Шалаш, Шалом!"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суккот 2024 в Москве: как открылся фестиваль "Шалаш, Шалом!"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суккот 2024 в Москве: как открылся фестиваль "Шалаш, Шалом!"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
775 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Московское метро увеличится к 2027 году

Московское метро увеличится к 2027 году

Москва принимает Международный кинофестиваль &quot;Евразия-Кинофест&quot;

Москва принимает Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"

Бакинец Григорий Гурвич: режиссер, драматург, ведущий

Бакинец Григорий Гурвич: режиссер, драматург, ведущий

Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Пик похолодания в Москве пройден

Пик похолодания в Москве пройден

Бойца поп-ММА из Дагестана поймали в Москве

Бойца поп-ММА из Дагестана поймали в Москве

Ханские усыпальницы: где посмотреть недалеко от Москвы?

Ханские усыпальницы: где посмотреть недалеко от Москвы?

Кисловодск вошел в топ самых романтичных курортов России

Кисловодск вошел в топ самых романтичных курортов России

Первый снег выпал в Москве

Первый снег выпал в Москве

Двухэтажный поезд связал Москву и Новороссийск

Двухэтажный поезд связал Москву и Новороссийск

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы