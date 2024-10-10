Суккот 2024 в Москве: как открылся фестиваль "Шалаш, Шалом!"

Самый радостный праздник Суккот начал отмечать сегодня еврейский мир. Суккот 2024 начинается 17 октября по григорианскому календарю. Отмечать праздник шалашей, или праздник кущей, будут до вечера 23 октября.
В Москве в этом году впервые устраивается благотворительный фестиваль "Шалаш, Шалом!". Принять участие в недельном фестивале, организованном Российским еврейским конгрессом в партнерстве с Московской архитектурной школой МАРШ, могут все желающие, независимо от национальности и вероисповедания.
Праздники организован у Мемориальной синагоги РЕК на Поклонной горе. Вокруг нее разместили арт-объекты, которые представляют собой творчески осмысленные шалаши высотой в несколько метров. Шалаш – смысловая ось праздника Суккота, во время которого евреи, в память о временах исхода из Египта, когда в течение сорока лет они скитались по пустыне, живя в непрочных временных жилищах, в течение праздничной недели живут в шалашах.
Сегодня на площадке фестиваля состоялась церемония открытия. Для гостей провели мини-экскурсии по арт-шалашам. Был показан созданный для РЕК спектакль в постановке Михаила Плутахина, основателя Театра Предмета, лауреата премии "Золотая маска". И, конечно, все поздравляли друг друга с праздником – на иврите Хаг суккот самеах!